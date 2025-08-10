Goatse Forest Rave প্রাইস (GFR)
Goatse Forest Rave(GFR) বর্তমানে 0.00001837USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.37KUSD। GFR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Goatse Forest Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Goatse Forest Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051020 ছিল।
গত 60 দিনে, Goatse Forest Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000046128 ছিল।
গত 90 দিনে, Goatse Forest Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00005373837884887741 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.70%
|30 দিন
|$ -0.0000051020
|-27.77%
|60 দিন
|$ -0.0000046128
|-25.11%
|90 দিন
|$ -0.00005373837884887741
|-74.52%
Goatse Forest Rave এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.25%
-2.70%
-0.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump
Goatse Forest Rave (GFR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GFRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
