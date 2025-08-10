Goat Protocol প্রাইস (GOA)
Goat Protocol(GOA) বর্তমানে 0.574933USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 250.10KUSD। GOA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GOA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0273166191 ছিল।
গত 60 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1676995045 ছিল।
গত 90 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.007088919162099 ছিল।
Goat Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.
Goat Protocol (GOA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
