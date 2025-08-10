GOA সম্পর্কে আরও

Goat Protocol লোগো

Goat Protocol প্রাইস (GOA)

তালিকাভুক্ত নয়

Goat Protocol (GOA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.574933
$0.574933$0.574933
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Goat Protocol (GOA) এর প্রাইস

Goat Protocol(GOA) বর্তমানে 0.574933USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 250.10KUSD। GOA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Goat Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Goat Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
435.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GOA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Goat Protocol (GOA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0273166191 ছিল।
গত 60 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1676995045 ছিল।
গত 90 দিনে, Goat Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.007088919162099 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0273166191+4.75%
60 দিন$ -0.1676995045-29.16%
90 দিন$ -2.007088919162099-77.73%

Goat Protocol (GOA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Goat Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

--

--

-4.34%

Goat Protocol (GOA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 250.10K
$ 250.10K$ 250.10K

--
----

435.00K
435.00K 435.00K

Goat Protocol (GOA) কী?

Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Goat Protocol (GOA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Goat Protocol (GOA) এর টোকেনোমিক্স

Goat Protocol (GOA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

