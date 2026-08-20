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Gluteus Maximus by Virtuals-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GLUTEU-এর মার্কেট ক্যাপ 159,873 USD। GLUTEU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Gluteus Maximus by Virtuals-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GLUTEU-এর মার্কেট ক্যাপ 159,873 USD। GLUTEU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Gluteus Maximus by Virtuals প্রাইস (GLUTEU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GLUTEU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00015867
$0.00015867$0.00015867
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:54:07 (UTC+8)

Gluteus Maximus by Virtuals-এর আজকের প্রাইস

আজ Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GLUTEU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GLUTEU-এর জন্য $ 0

Gluteus Maximus by Virtuals বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 159,873 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B GLUTEU। গত 24 ঘণ্টায়, GLUTEU এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01232749 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GLUTEU গত ঘণ্টায় -0.11% এবং গত 7 দিনে +12.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.76K-তে পৌঁছেছে।

Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) এর মার্কেট তথ্য

$ 159.87K
$ 159.87K$ 159.87K

$ 1.76K
$ 1.76K$ 1.76K

$ 159.87K
$ 159.87K$ 159.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gluteus Maximus by Virtuals এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 159.87K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.76K। GLUTEU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 159.87K

Gluteus Maximus by Virtuals-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01232749
$ 0.01232749$ 0.01232749

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+12.71%

+12.56%

+12.56%

Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Gluteus Maximus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gluteus Maximus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Gluteus Maximus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Gluteus Maximus by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+12.71%
30 দিন$ 0+1.27%
60 দিন$ 0+7.73%
90 দিন$ 0--

Gluteus Maximus by Virtuals এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GLUTEU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Gluteus Maximus by Virtuals এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Gluteus Maximus by Virtuals এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GLUTEU এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Gluteus Maximus by Virtuals প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Gluteus Maximus by Virtuals সম্পর্কে

Gluteus Maximus by Virtuals-এর বর্তমান দাম কত?

Gluteus Maximus by Virtuals Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 12.71% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

GLUTEU-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

GLUTEU-এর মার্কেট ক্যাপ Tk19657879.45037973420000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4715 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Gluteus Maximus by Virtuals-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

GLUTEU-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 1000000000.0 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Gluteus Maximus by Virtuals Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Gluteus Maximus by Virtuals-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk1.5157801026174630460000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

GLUTEU-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

GLUTEU বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gluteus Maximus by Virtuals সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:54:07 (UTC+8)

Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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