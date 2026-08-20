Global X Copper Miners xStock প্রাইস (COPXX)
আজ Global X Copper Miners xStock (COPXX)-এর লাইভ প্রাইস $ 88.87, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.51% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান COPXX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি COPXX-এর জন্য $ 88.87।
Global X Copper Miners xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 396,485 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.46K COPXX। গত 24 ঘণ্টায়, COPXX এর ট্রেড হয়েছে $ 85.81 (নিম্ন) এবং $ 89.76 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 91.7 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 72.38।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, COPXX গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +3.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 8.21K-তে পৌঁছেছে।
Global X Copper Miners xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 396.49K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 8.21K। COPXX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.46K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1017153.956257924। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 90.40M।
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+3.51%
+3.03%
+3.03%
আজকে, Global X Copper Miners xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.02 ছিল।
গত 30 দিনে, Global X Copper Miners xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.5036025620 ছিল।
গত 60 দিনে, Global X Copper Miners xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.1060509350 ছিল।
গত 90 দিনে, Global X Copper Miners xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00362222390526 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +3.02
|+3.51%
|30 দিন
|$ +15.5036025620
|+17.45%
|60 দিন
|$ +3.1060509350
|+3.50%
|90 দিন
|$ -0.00362222390526
|-0.00%
2040 সালে, Global X Copper Miners xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Global X Copper Miners xStock-এর বর্তমান দাম কত?
Global X Copper Miners xStock Tk10927.3970386196980000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 3.51% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Global X Copper Miners xStock-এর ATH হল Tk11275.371986513180000, আর ATL হল Tk8899.7974305760520000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের COPXX-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk48751536.11856791900000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #3671 র্যাঙ্কে রাখে।
Global X Copper Miners xStock-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা COPXX-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 4461.268767106964 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
Global X Copper Miners xStock কোন শ্রেণীভুক্ত?
Global X Copper Miners xStock Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে COPXX-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে COPXX নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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