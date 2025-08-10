GCR সম্পর্কে আরও

আজকে Global Coin Research (GCR) এর প্রাইস

Global Coin Research(GCR) বর্তমানে 0.130495USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.30MUSD। GCR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Global Coin Research এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Global Coin Research এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GCR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GCR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Global Coin Research (GCR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Global Coin Research থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Global Coin Research থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0090765797 ছিল।
গত 60 দিনে, Global Coin Research থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0117491956 ছিল।
গত 90 দিনে, Global Coin Research থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0090765797-6.95%
60 দিন$ -0.0117491956-9.00%
90 দিন$ 0--

Global Coin Research (GCR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Global Coin Research এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.130495
$ 0.130495$ 0.130495

$ 0.130507
$ 0.130507$ 0.130507

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

--

--

-2.84%

Global Coin Research (GCR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

Global Coin Research (GCR) কী?

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Global Coin Research (GCR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Global Coin Research (GCR) এর টোকেনোমিক্স

Global Coin Research (GCR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GCRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

