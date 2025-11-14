বিনিময়DEX+
Glidr-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.17 USD। GLIDR-এর মার্কেট ক্যাপ 37,416,294 USD। GLIDR থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 GLIDR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.17
$1.17$1.17
+0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Glidr (GLIDR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:35:40 (UTC+8)

Glidr-এর আজকের প্রাইস

আজ Glidr (GLIDR)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.17, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GLIDR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GLIDR-এর জন্য $ 1.17

Glidr বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 37,416,294 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 31.96M GLIDR। গত 24 ঘণ্টায়, GLIDR এর ট্রেড হয়েছে $ 1.15 (নিম্ন) এবং $ 1.18 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.083

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GLIDR গত ঘণ্টায় -0.55% এবং গত 7 দিনে +0.56% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Glidr (GLIDR) এর মার্কেট তথ্য

$ 37.42M
$ 37.42M$ 37.42M

--
----

$ 117.09M
$ 117.09M$ 117.09M

31.96M
31.96M 31.96M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Glidr এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 37.42M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GLIDR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 31.96M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 117.09M

Glidr-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

-0.55%

+0.15%

+0.56%

+0.56%

Glidr (GLIDR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Glidr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00175958 ছিল।
গত 30 দিনে, Glidr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0143275860 ছিল।
গত 60 দিনে, Glidr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0269231040 ছিল।
গত 90 দিনে, Glidr থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00175958+0.15%
30 দিন$ +0.0143275860+1.22%
60 দিন$ +0.0269231040+2.30%
90 দিন$ 0--

Glidr এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Glidr (GLIDR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GLIDR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Glidr (GLIDR) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Glidr এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Glidr সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Glidr-এর মূল্য কত হবে?
যদি Glidr বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Glidr-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:35:40 (UTC+8)

Glidr (GLIDR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

