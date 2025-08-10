girl economy ai প্রাইস (GIRLE)
girl economy ai(GIRLE) বর্তমানে 0.00002017USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.18KUSD। GIRLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GIRLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GIRLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, girl economy ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, girl economy ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000024956 ছিল।
গত 60 দিনে, girl economy ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000014551 ছিল।
গত 90 দিনে, girl economy ai থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000498637435131419 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.87%
|30 দিন
|$ +0.0000024956
|+12.37%
|60 দিন
|$ +0.0000014551
|+7.21%
|90 দিন
|$ -0.00000498637435131419
|-19.82%
girl economy ai এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.87%
+15.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.
girl economy ai (GIRLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GIRLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
