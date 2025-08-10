Gigabrain by virtuals প্রাইস (BRAIN)
Gigabrain by virtuals(BRAIN) বর্তমানে 0.01255501USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.71MUSD। BRAIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BRAIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BRAIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gigabrain by virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00136186 ছিল।
গত 30 দিনে, Gigabrain by virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041519882 ছিল।
গত 60 দিনে, Gigabrain by virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0037102264 ছিল।
গত 90 দিনে, Gigabrain by virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060594345617300675 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00136186
|+12.17%
|30 দিন
|$ +0.0041519882
|+33.07%
|60 দিন
|$ +0.0037102264
|+29.55%
|90 দিন
|$ +0.0060594345617300675
|+93.29%
Gigabrain by virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.52%
+12.17%
+17.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters
Gigabrain by virtuals (BRAIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BRAINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
