GHOG প্রাইস (GHOG)
GHOG(GHOG) বর্তমানে 1.47USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.89KUSD। GHOG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GHOG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GHOG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GHOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.308354 ছিল।
গত 30 দিনে, GHOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5698288890 ছিল।
গত 60 দিনে, GHOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1579516340 ছিল।
গত 90 দিনে, GHOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -11.586001552272566 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.308354
|+26.60%
|30 দিন
|$ -0.5698288890
|-38.76%
|60 দিন
|$ -1.1579516340
|-78.77%
|90 দিন
|$ -11.586001552272566
|-88.74%
GHOG এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.58%
+26.60%
+50.31%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem
GHOG (GHOG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 GHOG থেকে VND
₫38,683.05
|1 GHOG থেকে AUD
A$2.2491
|1 GHOG থেকে GBP
￡1.0878
|1 GHOG থেকে EUR
€1.2495
|1 GHOG থেকে USD
$1.47
|1 GHOG থেকে MYR
RM6.2328
|1 GHOG থেকে TRY
₺59.7849
|1 GHOG থেকে JPY
¥216.09
|1 GHOG থেকে ARS
ARS$1,947.015
|1 GHOG থেকে RUB
₽117.5853
|1 GHOG থেকে INR
₹128.9484
|1 GHOG থেকে IDR
Rp23,709.6741
|1 GHOG থেকে KRW
₩2,041.6536
|1 GHOG থেকে PHP
₱83.4225
|1 GHOG থেকে EGP
￡E.71.3538
|1 GHOG থেকে BRL
R$7.9821
|1 GHOG থেকে CAD
C$2.0139
|1 GHOG থেকে BDT
৳178.3698
|1 GHOG থেকে NGN
₦2,251.1433
|1 GHOG থেকে UAH
₴60.7257
|1 GHOG থেকে VES
Bs188.16
|1 GHOG থেকে CLP
$1,420.02
|1 GHOG থেকে PKR
Rs416.5392
|1 GHOG থেকে KZT
₸793.3002
|1 GHOG থেকে THB
฿47.5104
|1 GHOG থেকে TWD
NT$43.953
|1 GHOG থেকে AED
د.إ5.3949
|1 GHOG থেকে CHF
Fr1.176
|1 GHOG থেকে HKD
HK$11.5248
|1 GHOG থেকে MAD
.د.م13.2888
|1 GHOG থেকে MXN
$27.2979
|1 GHOG থেকে PLN
zł5.3508
|1 GHOG থেকে RON
лв6.3945
|1 GHOG থেকে SEK
kr14.0679
|1 GHOG থেকে BGN
лв2.4549
|1 GHOG থেকে HUF
Ft498.8004
|1 GHOG থেকে CZK
Kč30.8406
|1 GHOG থেকে KWD
د.ك0.44835
|1 GHOG থেকে ILS
₪5.0421