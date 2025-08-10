GYSR সম্পর্কে আরও

Geyser লোগো

Geyser প্রাইস (GYSR)

তালিকাভুক্ত নয়

Geyser (GYSR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.04199015
$0.04199015$0.04199015
+0.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Geyser (GYSR) এর প্রাইস

Geyser(GYSR) বর্তমানে 0.04199015USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 408.59KUSD। GYSR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Geyser এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.00%
Geyser এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.73M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GYSR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GYSR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Geyser (GYSR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Geyser থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00041542 ছিল।
গত 30 দিনে, Geyser থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0178027570 ছিল।
গত 60 দিনে, Geyser থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0166880823 ছিল।
গত 90 দিনে, Geyser থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01525801378410545 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00041542+1.00%
30 দিন$ +0.0178027570+42.40%
60 দিন$ +0.0166880823+39.74%
90 দিন$ +0.01525801378410545+57.08%

Geyser (GYSR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Geyser এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.04157473
$ 0.04157473$ 0.04157473

$ 0.04239779
$ 0.04239779$ 0.04239779

$ 3,136.29
$ 3,136.29$ 3,136.29

--

+1.00%

+13.75%

Geyser (GYSR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 408.59K
$ 408.59K$ 408.59K

--
----

9.73M
9.73M 9.73M

Geyser (GYSR) কী?

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

Geyser (GYSR) এর টোকেনোমিক্স

Geyser (GYSR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GYSRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

GYSR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GYSR থেকে VND
1,104.97079725
1 GYSR থেকে AUD
A$0.0642449295
1 GYSR থেকে GBP
0.031072711
1 GYSR থেকে EUR
0.0356916275
1 GYSR থেকে USD
$0.04199015
1 GYSR থেকে MYR
RM0.178038236
1 GYSR থেকে TRY
1.7077394005
1 GYSR থেকে JPY
¥6.17255205
1 GYSR থেকে ARS
ARS$55.615953675
1 GYSR থেকে RUB
3.3587920985
1 GYSR থেকে INR
3.683375958
1 GYSR থেকে IDR
Rp677.2603890545
1 GYSR থেকে KRW
58.319279532
1 GYSR থেকে PHP
2.3829410125
1 GYSR থেকে EGP
￡E.2.038201881
1 GYSR থেকে BRL
R$0.2280065145
1 GYSR থেকে CAD
C$0.0575265055
1 GYSR থেকে BDT
5.095084801
1 GYSR থেকে NGN
64.3032958085
1 GYSR থেকে UAH
1.7346130965
1 GYSR থেকে VES
Bs5.3747392
1 GYSR থেকে CLP
$40.5624849
1 GYSR থেকে PKR
Rs11.898328904
1 GYSR থেকে KZT
22.660404349
1 GYSR থেকে THB
฿1.357121648
1 GYSR থেকে TWD
NT$1.255505485
1 GYSR থেকে AED
د.إ0.1541038505
1 GYSR থেকে CHF
Fr0.03359212
1 GYSR থেকে HKD
HK$0.329202776
1 GYSR থেকে MAD
.د.م0.379590956
1 GYSR থেকে MXN
$0.7797570855
1 GYSR থেকে PLN
0.152844146
1 GYSR থেকে RON
лв0.1826571525
1 GYSR থেকে SEK
kr0.4018457355
1 GYSR থেকে BGN
лв0.0701235505
1 GYSR থেকে HUF
Ft14.248097698
1 GYSR থেকে CZK
0.880953347
1 GYSR থেকে KWD
د.ك0.01280699575
1 GYSR থেকে ILS
0.1440262145