GensoKishi Metaverse প্রাইস (MV)
GensoKishi Metaverse(MV) বর্তমানে 0.00770039USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.08MUSD। MV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, GensoKishi Metaverse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GensoKishi Metaverse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011136288 ছিল।
গত 60 দিনে, GensoKishi Metaverse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0025411841 ছিল।
গত 90 দিনে, GensoKishi Metaverse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.002347703318712987 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.03%
|30 দিন
|$ +0.0011136288
|+14.46%
|60 দিন
|$ +0.0025411841
|+33.00%
|90 দিন
|$ +0.002347703318712987
|+43.86%
GensoKishi Metaverse এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+1.03%
-2.56%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
GensoKishi Metaverse (MV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
