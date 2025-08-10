Genesis Worlds প্রাইস (GENESIS)
Genesis Worlds(GENESIS) বর্তমানে 0.0003526USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 77.90KUSD। GENESIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GENESIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GENESIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Genesis Worlds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Genesis Worlds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001510492 ছিল।
গত 60 দিনে, Genesis Worlds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000335737 ছিল।
গত 90 দিনে, Genesis Worlds থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000303563744386037 ছিল।
Genesis Worlds এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.63%
+8.08%
+54.48%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.
Genesis Worlds (GENESIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GENESISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
