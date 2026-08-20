Generational Earnings Mechanism প্রাইস (GEM)
আজ Generational Earnings Mechanism (GEM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GEM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GEM-এর জন্য $ 0।
Generational Earnings Mechanism বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 63,778 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 997.35M GEM। গত 24 ঘণ্টায়, GEM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GEM গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Generational Earnings Mechanism এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 63.78K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GEM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 997.35M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 997352347.715669। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 63.78K।
--
--
0.00%
0.00%
আজকে, Generational Earnings Mechanism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Generational Earnings Mechanism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Generational Earnings Mechanism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Generational Earnings Mechanism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|0.00%
|60 দিন
|$ 0
|-14.71%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Generational Earnings Mechanism এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
কোনটি Generational Earnings Mechanism-এর বর্তমান দাম?
Generational Earnings Mechanism (GEM) এখন Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।
Generational Earnings Mechanism তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?
-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme সেক্টরের অংশ হিসেবে, GEM প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।
আজ GEM কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, GEM ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।
Generational Earnings Mechanism-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
আজকে প্রচলিত আছে 997352347.715669 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।
GEM-এর বাজার মূল্য এবং র্যাঙ্ক কত?
Generational Earnings Mechanism বর্তমানে #5434 র্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk7842101.14019452120000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।
গত ২৪ ঘন্টায় Generational Earnings Mechanism কীভাবে পারফর্ম করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম --% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।
Generational Earnings Mechanism একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme সেগমেন্টের মধ্যে, GEM শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।