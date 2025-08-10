Generate Endless Money প্রাইস (GEM)
Generate Endless Money(GEM) বর্তমানে 0.00113987USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.14MUSD। GEM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Generate Endless Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00021915 ছিল।
গত 30 দিনে, Generate Endless Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005688116 ছিল।
গত 60 দিনে, Generate Endless Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014952715 ছিল।
গত 90 দিনে, Generate Endless Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00021915
|+23.80%
|30 দিন
|$ +0.0005688116
|+49.90%
|60 দিন
|$ +0.0014952715
|+131.18%
|90 দিন
|$ 0
|--
Generate Endless Money এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.32%
+23.80%
+64.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.
Generate Endless Money (GEM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GEMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 GEM থেকে VND
₫29.99567905
|1 GEM থেকে AUD
A$0.0017440011
|1 GEM থেকে GBP
￡0.0008435038
|1 GEM থেকে EUR
€0.0009688895
|1 GEM থেকে USD
$0.00113987
|1 GEM থেকে MYR
RM0.0048330488
|1 GEM থেকে TRY
₺0.0463585129
|1 GEM থেকে JPY
¥0.16756089
|1 GEM থেকে ARS
ARS$1.509757815
|1 GEM থেকে RUB
₽0.0911782013
|1 GEM থেকে INR
₹0.0999893964
|1 GEM থেকে IDR
Rp18.3849974261
|1 GEM থেকে KRW
₩1.5831426456
|1 GEM থেকে PHP
₱0.0646876225
|1 GEM থেকে EGP
￡E.0.0553292898
|1 GEM থেকে BRL
R$0.0061894941
|1 GEM থেকে CAD
C$0.0015616219
|1 GEM থেকে BDT
৳0.1383118258
|1 GEM থেকে NGN
₦1.7455855193
|1 GEM থেকে UAH
₴0.0470880297
|1 GEM থেকে VES
Bs0.14590336
|1 GEM থেকে CLP
$1.10111442
|1 GEM থেকে PKR
Rs0.3229935632
|1 GEM থেকে KZT
₸0.6151422442
|1 GEM থেকে THB
฿0.0368405984
|1 GEM থেকে TWD
NT$0.034082113
|1 GEM থেকে AED
د.إ0.0041833229
|1 GEM থেকে CHF
Fr0.000911896
|1 GEM থেকে HKD
HK$0.0089365808
|1 GEM থেকে MAD
.د.م0.0103044248
|1 GEM থেকে MXN
$0.0211673859
|1 GEM থেকে PLN
zł0.0041491268
|1 GEM থেকে RON
лв0.0049584345
|1 GEM থেকে SEK
kr0.0109085559
|1 GEM থেকে BGN
лв0.0019035829
|1 GEM থেকে HUF
Ft0.3867806884
|1 GEM থেকে CZK
Kč0.0239144726
|1 GEM থেকে KWD
د.ك0.00034766035
|1 GEM থেকে ILS
₪0.0039097541