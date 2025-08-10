Gekko AI by Virtuals প্রাইস (GEKKO)
Gekko AI by Virtuals(GEKKO) বর্তমানে 0.00145844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.46MUSD। GEKKO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GEKKO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GEKKO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00028877 ছিল।
গত 30 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020490727 ছিল।
গত 60 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004831870 ছিল।
গত 90 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002302292488295532 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00028877
|+24.69%
|30 দিন
|$ +0.0020490727
|+140.50%
|60 দিন
|$ +0.0004831870
|+33.13%
|90 দিন
|$ -0.0002302292488295532
|-13.63%
Gekko AI by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.87%
+24.69%
+288.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GEKKOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
