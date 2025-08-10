GEKKO সম্পর্কে আরও

Gekko AI by Virtuals লোগো

Gekko AI by Virtuals প্রাইস (GEKKO)

তালিকাভুক্ত নয়

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00145844
$0.00145844$0.00145844
+24.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর প্রাইস

Gekko AI by Virtuals(GEKKO) বর্তমানে 0.00145844USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.46MUSD। GEKKO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Gekko AI by Virtuals এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+24.69%
Gekko AI by Virtuals এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GEKKO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GEKKO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00028877 ছিল।
গত 30 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020490727 ছিল।
গত 60 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004831870 ছিল।
গত 90 দিনে, Gekko AI by Virtuals থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002302292488295532 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00028877+24.69%
30 দিন$ +0.0020490727+140.50%
60 দিন$ +0.0004831870+33.13%
90 দিন$ -0.0002302292488295532-13.63%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Gekko AI by Virtuals এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00116842
$ 0.00116842$ 0.00116842

$ 0.00150213
$ 0.00150213$ 0.00150213

$ 0.02640516
$ 0.02640516$ 0.02640516

-0.87%

+24.69%

+288.65%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) কী?

Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর টোকেনোমিক্স

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GEKKOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gekko AI by Virtuals (GEKKO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

GEKKO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 GEKKO থেকে VND
38.3788486
1 GEKKO থেকে AUD
A$0.0022314132
1 GEKKO থেকে GBP
0.0010792456
1 GEKKO থেকে EUR
0.001239674
1 GEKKO থেকে USD
$0.00145844
1 GEKKO থেকে MYR
RM0.0061837856
1 GEKKO থেকে TRY
0.0593147548
1 GEKKO থেকে JPY
¥0.21439068
1 GEKKO থেকে ARS
ARS$1.93170378
1 GEKKO থেকে RUB
0.1166606156
1 GEKKO থেকে INR
0.1279343568
1 GEKKO থেকে IDR
Rp23.5232225132
1 GEKKO থেকে KRW
2.0255981472
1 GEKKO থেকে PHP
0.08276647
1 GEKKO থেকে EGP
￡E.0.0707926776
1 GEKKO থেকে BRL
R$0.0079193292
1 GEKKO থেকে CAD
C$0.0019980628
1 GEKKO থেকে BDT
0.1769671096
1 GEKKO থেকে NGN
2.2334404316
1 GEKKO থেকে UAH
0.0602481564
1 GEKKO থেকে VES
Bs0.18668032
1 GEKKO থেকে CLP
$1.40885304
1 GEKKO থেকে PKR
Rs0.4132635584
1 GEKKO থেকে KZT
0.7870617304
1 GEKKO থেকে THB
฿0.0471367808
1 GEKKO থেকে TWD
NT$0.043607356
1 GEKKO থেকে AED
د.إ0.0053524748
1 GEKKO থেকে CHF
Fr0.001166752
1 GEKKO থেকে HKD
HK$0.0114341696
1 GEKKO থেকে MAD
.د.م0.0131842976
1 GEKKO থেকে MXN
$0.0270832308
1 GEKKO থেকে PLN
0.0053087216
1 GEKKO থেকে RON
лв0.006344214
1 GEKKO থেকে SEK
kr0.0139572708
1 GEKKO থেকে BGN
лв0.0024355948
1 GEKKO থেকে HUF
Ft0.4948778608
1 GEKKO থেকে CZK
0.0305980712
1 GEKKO থেকে KWD
د.ك0.0004448242
1 GEKKO থেকে ILS
0.0050024492