Gegagedigedagedago প্রাইস (NUGGET)
Gegagedigedagedago(NUGGET) বর্তমানে 0.00003764USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 37.63KUSD। NUGGET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NUGGET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NUGGET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gegagedigedagedago থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gegagedigedagedago থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000035936 ছিল।
গত 60 দিনে, Gegagedigedagedago থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000024532 ছিল।
গত 90 দিনে, Gegagedigedagedago থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00007104166252765338 ছিল।
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ +0.0000035936
|+9.55%
|60 দিন
|$ -0.0000024532
|-6.51%
|90 দিন
|$ -0.00007104166252765338
|-65.36%
Gegagedigedagedago এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.00%
-5.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
Gegagedigedagedago (NUGGET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NUGGETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
