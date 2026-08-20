Gauntlet USDT Balanced প্রাইস (GTUSDTB)
আজ Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.026, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GTUSDTB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GTUSDTB-এর জন্য $ 1.026।
Gauntlet USDT Balanced বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,654,341 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.61M GTUSDTB। গত 24 ঘণ্টায়, GTUSDTB এর ট্রেড হয়েছে $ 1.014 (নিম্ন) এবং $ 1.048 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.048 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GTUSDTB গত ঘণ্টায় +0.23% এবং গত 7 দিনে +0.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Gauntlet USDT Balanced এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.65M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। GTUSDTB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.61M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1611755.334604906। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.65M।
+0.23%
+0.21%
+0.18%
+0.18%
আজকে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00216718 ছিল।
গত 30 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049064346 ছিল।
গত 60 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0088212402 ছিল।
গত 90 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004216543937532 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00216718
|+0.21%
|30 দিন
|$ +0.0049064346
|+0.48%
|60 দিন
|$ +0.0088212402
|+0.86%
|90 দিন
|$ -0.0004216543937532
|-0.00%
2040 সালে, Gauntlet USDT Balanced এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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GTUSDTB-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk126.15628852958040000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.21% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Gauntlet USDT Balanced-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, GTUSDTB উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
GTUSDTB-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের GTUSDTB বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Gauntlet USDT Balanced-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk124.68077638303560000 থেকে Tk128.86139413157920000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
GTUSDTB-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং GTUSDTB-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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