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Gauntlet USDT Balanced-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.026 USD। GTUSDTB-এর মার্কেট ক্যাপ 1,654,341 USD। GTUSDTB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Gauntlet USDT Balanced-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.026 USD। GTUSDTB-এর মার্কেট ক্যাপ 1,654,341 USD। GTUSDTB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

GTUSDTB সম্পর্কে আরও

GTUSDTB প্রাইসের তথ্য

GTUSDTB কী

GTUSDTB অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GTUSDTB টোকেনোমিক্স

GTUSDTB প্রাইস পূর্বাভাস

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Gauntlet USDT Balanced প্রাইস (GTUSDTB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GTUSDTB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:40:29 (UTC+8)

Gauntlet USDT Balanced-এর আজকের প্রাইস

আজ Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.026, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GTUSDTB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GTUSDTB-এর জন্য $ 1.026

Gauntlet USDT Balanced বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,654,341 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.61M GTUSDTB। গত 24 ঘণ্টায়, GTUSDTB এর ট্রেড হয়েছে $ 1.014 (নিম্ন) এবং $ 1.048 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.048 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GTUSDTB গত ঘণ্টায় +0.23% এবং গত 7 দিনে +0.18% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

1.61M
1.61M 1.61M

1,611,755.334604906
1,611,755.334604906 1,611,755.334604906

Gauntlet USDT Balanced এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.65M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। GTUSDTB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.61M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1611755.334604906। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.65M

Gauntlet USDT Balanced-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+0.21%

+0.18%

+0.18%

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00216718 ছিল।
গত 30 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049064346 ছিল।
গত 60 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0088212402 ছিল।
গত 90 দিনে, Gauntlet USDT Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004216543937532 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00216718+0.21%
30 দিন$ +0.0049064346+0.48%
60 দিন$ +0.0088212402+0.86%
90 দিন$ -0.0004216543937532-0.00%

Gauntlet USDT Balanced এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GTUSDTB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Gauntlet USDT Balanced এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Gauntlet USDT Balanced এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? GTUSDTB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Gauntlet USDT Balanced প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMorpho Ecosystem

Gauntlet USDT Balanced সম্পর্কে

GTUSDTB-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk126.15628852958040000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 0.21% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Gauntlet USDT Balanced-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, GTUSDTB উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

GTUSDTB-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের GTUSDTB বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Gauntlet USDT Balanced-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk124.68077638303560000 থেকে Tk128.86139413157920000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

GTUSDTB-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং GTUSDTB-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gauntlet USDT Balanced সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:40:29 (UTC+8)

Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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