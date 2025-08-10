Gauntlet USDC Prime Morpho Vault প্রাইস (GTUSDC)
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault(GTUSDC) বর্তমানে 1.085USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.72KUSD। GTUSDC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017676 ছিল।
গত 30 দিনে, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042769615 ছিল।
গত 60 দিনে, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0078441160 ছিল।
গত 90 দিনে, Gauntlet USDC Prime Morpho Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0109807404640634 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00017676
|+0.02%
|30 দিন
|$ +0.0042769615
|+0.39%
|60 দিন
|$ +0.0078441160
|+0.72%
|90 দিন
|$ +0.0109807404640634
|+1.02%
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.02%
+0.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GTUSDCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
