GATOR GROUP প্রাইস (GATOR)
GATOR GROUP(GATOR) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 47.33KUSD। GATOR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, GATOR GROUP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GATOR GROUP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, GATOR GROUP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, GATOR GROUP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.24%
|30 দিন
|$ 0
|-24.46%
|60 দিন
|$ 0
|-95.01%
|90 দিন
|$ 0
|--
GATOR GROUP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.68%
+0.24%
-15.35%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.
GATOR GROUP (GATOR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GATORটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
