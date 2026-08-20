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Gas Town-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GAS-এর মার্কেট ক্যাপ 31,962 USD। GAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Gas Town-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। GAS-এর মার্কেট ক্যাপ 31,962 USD। GAS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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GAS প্রাইসের তথ্য

GAS কী

GAS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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Gas Town প্রাইস (GAS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 GAS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00003209
$0.00003209$0.00003209
+4.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Gas Town (GAS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:39:16 (UTC+8)

Gas Town-এর আজকের প্রাইস

আজ Gas Town (GAS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GAS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GAS-এর জন্য $ 0

Gas Town বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 31,962 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.61M GAS। গত 24 ঘণ্টায়, GAS এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04420707 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GAS গত ঘণ্টায় -1.81% এবং গত 7 দিনে -4.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Gas Town (GAS) এর মার্কেট তথ্য

$ 31.96K
$ 31.96K$ 31.96K

--
----

$ 31.96K
$ 31.96K$ 31.96K

999.61M
999.61M 999.61M

999,610,746.6589372
999,610,746.6589372 999,610,746.6589372

Gas Town এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 31.96K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। GAS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.61M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999610746.6589372। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 31.96K

Gas Town-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04420707
$ 0.04420707$ 0.04420707

$ 0
$ 0$ 0

-1.81%

+3.82%

-4.08%

-4.08%

Gas Town (GAS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Gas Town থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gas Town থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Gas Town থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Gas Town থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+3.82%
30 দিন$ 0-16.75%
60 দিন$ 0+3.60%
90 দিন$ 0--

Gas Town এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Gas Town (GAS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, GAS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Gas Town (GAS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Gas Town এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Gas Town সম্পর্কে

Gas Town কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Gas Town -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

GAS-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 3.82% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Gas Town কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Gas Town Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে GAS-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Gas Town-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk3930026.60232207480000, যা এই অ্যাসেটকে #6677 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

GAS-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 999610746.6589372 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Gas Town-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, GAS Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Gas Town Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Gas Town সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:39:16 (UTC+8)

Gas Town (GAS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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