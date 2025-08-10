GAMER প্রাইস (GMR)
GAMER(GMR) বর্তমানে 0.0021471USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 706.98KUSD। GMR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GMR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GMR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, GAMER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, GAMER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006359300 ছিল।
গত 60 দিনে, GAMER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010636647 ছিল।
গত 90 দিনে, GAMER থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001019518552318389 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.55%
|30 দিন
|$ +0.0006359300
|+29.62%
|60 দিন
|$ +0.0010636647
|+49.54%
|90 দিন
|$ +0.001019518552318389
|+90.42%
GAMER এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.58%
+1.55%
+5.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.
GAMER (GMR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GMRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GMR থেকে VND
₫56.5009365
|1 GMR থেকে AUD
A$0.003285063
|1 GMR থেকে GBP
￡0.001588854
|1 GMR থেকে EUR
€0.001825035
|1 GMR থেকে USD
$0.0021471
|1 GMR থেকে MYR
RM0.009103704
|1 GMR থেকে TRY
₺0.087322557
|1 GMR থেকে JPY
¥0.3156237
|1 GMR থেকে ARS
ARS$2.84383395
|1 GMR থেকে RUB
₽0.171746529
|1 GMR থেকে INR
₹0.188343612
|1 GMR থেকে IDR
Rp34.630640313
|1 GMR থেকে KRW
₩2.982064248
|1 GMR থেকে PHP
₱0.121847925
|1 GMR থেকে EGP
￡E.0.104220234
|1 GMR থেকে BRL
R$0.011658753
|1 GMR থেকে CAD
C$0.002941527
|1 GMR থেকে BDT
৳0.260529114
|1 GMR থেকে NGN
₦3.288047469
|1 GMR থেকে UAH
₴0.088696701
|1 GMR থেকে VES
Bs0.2748288
|1 GMR থেকে CLP
$2.0740986
|1 GMR থেকে PKR
Rs0.608402256
|1 GMR থেকে KZT
₸1.158703986
|1 GMR থেকে THB
฿0.069394272
|1 GMR থেকে TWD
NT$0.06419829
|1 GMR থেকে AED
د.إ0.007879857
|1 GMR থেকে CHF
Fr0.00171768
|1 GMR থেকে HKD
HK$0.016833264
|1 GMR থেকে MAD
.د.م0.019409784
|1 GMR থেকে MXN
$0.039871647
|1 GMR থেকে PLN
zł0.007815444
|1 GMR থেকে RON
лв0.009339885
|1 GMR থেকে SEK
kr0.020547747
|1 GMR থেকে BGN
лв0.003585657
|1 GMR থেকে HUF
Ft0.728553972
|1 GMR থেকে CZK
Kč0.045046158
|1 GMR থেকে KWD
د.ك0.0006548655
|1 GMR থেকে ILS
₪0.007364553