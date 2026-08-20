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Galaxy USDT Quality-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.01 USD। ETH:GUSDTQ-এর মার্কেট ক্যাপ 27,413,368 USD। ETH:GUSDTQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Galaxy USDT Quality-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.01 USD। ETH:GUSDTQ-এর মার্কেট ক্যাপ 27,413,368 USD। ETH:GUSDTQ-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ETH:GUSDTQ সম্পর্কে আরও

ETH:GUSDTQ প্রাইসের তথ্য

ETH:GUSDTQ কী

ETH:GUSDTQ হোয়াইটপেপার

ETH:GUSDTQ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ETH:GUSDTQ টোকেনোমিক্স

ETH:GUSDTQ প্রাইস পূর্বাভাস

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Galaxy USDT Quality লোগো

Galaxy USDT Quality প্রাইস (ETH:GUSDTQ)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ETH:GUSDTQ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:36:34 (UTC+8)

Galaxy USDT Quality-এর আজকের প্রাইস

আজ Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.01, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ETH:GUSDTQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ETH:GUSDTQ-এর জন্য $ 1.01

Galaxy USDT Quality বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,413,368 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 27.14M ETH:GUSDTQ। গত 24 ঘণ্টায়, ETH:GUSDTQ এর ট্রেড হয়েছে $ 1.0 (নিম্ন) এবং $ 1.021 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.021 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.99997

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ETH:GUSDTQ গত ঘণ্টায় -0.23% এবং গত 7 দিনে +0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) এর মার্কেট তথ্য

$ 27.41M
$ 27.41M$ 27.41M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.41M
$ 27.41M$ 27.41M

27.14M
27.14M 27.14M

27,136,862.08531723
27,136,862.08531723 27,136,862.08531723

Galaxy USDT Quality এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.41M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ETH:GUSDTQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 27.14M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 27136862.08531723। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.41M

Galaxy USDT Quality-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.021
$ 1.021$ 1.021
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.99997
$ 0.99997$ 0.99997

-0.23%

-0.37%

+0.02%

+0.02%

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003838459153355789 ছিল।
গত 30 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013974360 ছিল।
গত 60 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001893041277088 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.003838459153355789-0.37%
30 দিন$ +0.0013974360+0.14%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.0001893041277088-0.00%

Galaxy USDT Quality এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ETH:GUSDTQ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Galaxy USDT Quality এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Galaxy USDT Quality এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ETH:GUSDTQ এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Galaxy USDT Quality প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Galaxy USDT Quality সম্পর্কে

ETH:GUSDTQ-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk124.1889390008540000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.37% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Galaxy USDT Quality-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, ETH:GUSDTQ উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

ETH:GUSDTQ-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের ETH:GUSDTQ বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Galaxy USDT Quality-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk122.959345545400000 থেকে Tk125.54149180185340000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

ETH:GUSDTQ-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং ETH:GUSDTQ-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Galaxy USDT Quality সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:36:34 (UTC+8)

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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