Galaxy USDT Quality প্রাইস (ETH:GUSDTQ)
আজ Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.01, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.38% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ETH:GUSDTQ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ETH:GUSDTQ-এর জন্য $ 1.01।
Galaxy USDT Quality বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,413,368 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 27.14M ETH:GUSDTQ। গত 24 ঘণ্টায়, ETH:GUSDTQ এর ট্রেড হয়েছে $ 1.0 (নিম্ন) এবং $ 1.021 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.021 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.99997।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ETH:GUSDTQ গত ঘণ্টায় -0.23% এবং গত 7 দিনে +0.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Galaxy USDT Quality এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.41M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ETH:GUSDTQ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 27.14M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 27136862.08531723। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.41M।
-0.23%
-0.37%
+0.02%
+0.02%
আজকে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003838459153355789 ছিল।
গত 30 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013974360 ছিল।
গত 60 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Galaxy USDT Quality থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001893041277088 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.003838459153355789
|-0.37%
|30 দিন
|$ +0.0013974360
|+0.14%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.0001893041277088
|-0.00%
2040 সালে, Galaxy USDT Quality এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ETH:GUSDTQ-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk124.1889390008540000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.37% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Galaxy USDT Quality-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, ETH:GUSDTQ উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
ETH:GUSDTQ-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের ETH:GUSDTQ বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Galaxy USDT Quality-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk122.959345545400000 থেকে Tk125.54149180185340000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
ETH:GUSDTQ-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং ETH:GUSDTQ-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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