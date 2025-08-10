Galaxy Fight Club প্রাইস (GCOIN)
Galaxy Fight Club(GCOIN) বর্তমানে 0.00256137USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 203.87KUSD। GCOIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GCOIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GCOIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Galaxy Fight Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Galaxy Fight Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014482298 ছিল।
গত 60 দিনে, Galaxy Fight Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0014931091 ছিল।
গত 90 দিনে, Galaxy Fight Club থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000471014351518143 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.71%
|30 দিন
|$ +0.0014482298
|+56.54%
|60 দিন
|$ +0.0014931091
|+58.29%
|90 দিন
|$ +0.000471014351518143
|+22.53%
Galaxy Fight Club এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+3.71%
+16.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.
Galaxy Fight Club (GCOIN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GCOINটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
