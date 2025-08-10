Galaxia প্রাইস (GXA)
Galaxia(GXA) বর্তমানে 0.00232351USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.13MUSD। GXA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Galaxia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Galaxia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001939747 ছিল।
গত 60 দিনে, Galaxia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004125710 ছিল।
গত 90 দিনে, Galaxia থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000140054854884214 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.83%
|30 দিন
|$ -0.0001939747
|-8.34%
|60 দিন
|$ -0.0004125710
|-17.75%
|90 দিন
|$ +0.000140054854884214
|+6.41%
Galaxia এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.46%
+0.83%
+7.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience.
