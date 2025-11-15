বিনিময়DEX+
Galactic Bonk-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। G-BONK-এর মার্কেট ক্যাপ 39,399 USD। G-BONK থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

G-BONK সম্পর্কে আরও

G-BONK প্রাইসের তথ্য

G-BONK কী

G-BONK হোয়াইটপেপার

G-BONK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

G-BONK টোকেনোমিক্স

G-BONK প্রাইস পূর্বাভাস

Galactic Bonk লোগো

Galactic Bonk প্রাইস (G-BONK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 G-BONK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Galactic Bonk (G-BONK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:13:10 (UTC+8)

Galactic Bonk-এর আজকের প্রাইস

আজ Galactic Bonk (G-BONK)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান G-BONK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি G-BONK-এর জন্য --

Galactic Bonk বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 39,399 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 865.91M G-BONK। গত 24 ঘণ্টায়, G-BONK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, G-BONK গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -12.37% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Galactic Bonk (G-BONK) এর মার্কেট তথ্য

$ 39.40K
$ 39.40K$ 39.40K

--
----

$ 39.40K
$ 39.40K$ 39.40K

865.91M
865.91M 865.91M

865,912,128.200381
865,912,128.200381 865,912,128.200381

Galactic Bonk এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 39.40K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। G-BONK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 865.91M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 865912128.200381। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 39.40K

Galactic Bonk-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.37%

-12.37%

Galactic Bonk (G-BONK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Galactic Bonk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Galactic Bonk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Galactic Bonk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Galactic Bonk থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-41.19%
60 দিন$ 0-49.04%
90 দিন$ 0--

Galactic Bonk এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Galactic Bonk (G-BONK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, G-BONK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Galactic Bonk (G-BONK) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Galactic Bonk এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Galactic Bonk এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? G-BONK এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Galactic Bonk এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Galactic Bonk সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Galactic Bonk-এর মূল্য কত হবে?
যদি Galactic Bonk বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Galactic Bonk-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 02:13:10 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Galactic Bonk সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

