Fuzion লোগো

Fuzion প্রাইস (FUZN)

তালিকাভুক্ত নয়

Fuzion (FUZN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00624757
$0.00624757$0.00624757
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Fuzion (FUZN) এর প্রাইস

Fuzion(FUZN) বর্তমানে 0.00624757USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.09MUSD। FUZN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Fuzion এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Fuzion এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
175.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FUZN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUZN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Fuzion (FUZN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Fuzion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fuzion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006640023 ছিল।
গত 60 দিনে, Fuzion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019410993 ছিল।
গত 90 দিনে, Fuzion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002004647704831743 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0006640023-10.62%
60 দিন$ -0.0019410993-31.06%
90 দিন$ -0.002004647704831743-24.29%

Fuzion (FUZN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Fuzion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.118953
$ 0.118953$ 0.118953

--

--

0.00%

Fuzion (FUZN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

175.00M
175.00M 175.00M

Fuzion (FUZN) কী?

Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.

Fuzion (FUZN) এর টোকেনোমিক্স

Fuzion (FUZN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FUZNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

