FUBB প্রাইস (FUBB)
FUBB(FUBB) বর্তমানে 0.0000126USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.36KUSD। FUBB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FUBB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FUBB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FUBB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FUBB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011410 ছিল।
গত 60 দিনে, FUBB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011672 ছিল।
গত 90 দিনে, FUBB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000002499714650991905 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000011410
|-9.05%
|60 দিন
|$ -0.0000011672
|-9.26%
|90 দিন
|$ -0.000002499714650991905
|-16.55%
FUBB এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.
FUBB (FUBB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FUBBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FUBB থেকে VND
₫0.331569
|1 FUBB থেকে AUD
A$0.000019278
|1 FUBB থেকে GBP
￡0.000009324
|1 FUBB থেকে EUR
€0.00001071
|1 FUBB থেকে USD
$0.0000126
|1 FUBB থেকে MYR
RM0.000053424
|1 FUBB থেকে TRY
₺0.000512442
|1 FUBB থেকে JPY
¥0.0018522
|1 FUBB থেকে ARS
ARS$0.0166887
|1 FUBB থেকে RUB
₽0.001007874
|1 FUBB থেকে INR
₹0.001105272
|1 FUBB থেকে IDR
Rp0.203225778
|1 FUBB থেকে KRW
₩0.017499888
|1 FUBB থেকে PHP
₱0.00071505
|1 FUBB থেকে EGP
￡E.0.000611604
|1 FUBB থেকে BRL
R$0.000068418
|1 FUBB থেকে CAD
C$0.000017262
|1 FUBB থেকে BDT
৳0.001528884
|1 FUBB থেকে NGN
₦0.019295514
|1 FUBB থেকে UAH
₴0.000520506
|1 FUBB থেকে VES
Bs0.0016128
|1 FUBB থেকে CLP
$0.0121716
|1 FUBB থেকে PKR
Rs0.003570336
|1 FUBB থেকে KZT
₸0.006799716
|1 FUBB থেকে THB
฿0.000407232
|1 FUBB থেকে TWD
NT$0.00037674
|1 FUBB থেকে AED
د.إ0.000046242
|1 FUBB থেকে CHF
Fr0.00001008
|1 FUBB থেকে HKD
HK$0.000098784
|1 FUBB থেকে MAD
.د.م0.000113904
|1 FUBB থেকে MXN
$0.000233982
|1 FUBB থেকে PLN
zł0.000045864
|1 FUBB থেকে RON
лв0.00005481
|1 FUBB থেকে SEK
kr0.000120582
|1 FUBB থেকে BGN
лв0.000021042
|1 FUBB থেকে HUF
Ft0.004275432
|1 FUBB থেকে CZK
Kč0.000264348
|1 FUBB থেকে KWD
د.ك0.000003843
|1 FUBB থেকে ILS
₪0.000043218