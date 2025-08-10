FROYO সম্পর্কে আরও

Froyo Games লোগো

Froyo Games প্রাইস (FROYO)

তালিকাভুক্ত নয়

Froyo Games (FROYO) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
+0.70%1D
USD

আজকে Froyo Games (FROYO) এর প্রাইস

Froyo Games(FROYO) বর্তমানে 0.00001456USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.73KUSD। FROYO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Froyo Games এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.72%
Froyo Games এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
668.27M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FROYO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROYO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Froyo Games (FROYO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Froyo Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Froyo Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000085919 ছিল।
গত 60 দিনে, Froyo Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000095203 ছিল।
গত 90 দিনে, Froyo Games থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000319439365740772 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.72%
30 দিন$ -0.0000085919-59.01%
60 দিন$ -0.0000095203-65.38%
90 দিন$ -0.0000319439365740772-68.69%

Froyo Games (FROYO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Froyo Games এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00001437
$ 0.00001437$ 0.00001437

$ 0.00001464
$ 0.00001464$ 0.00001464

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

-0.30%

+0.72%

+8.22%

Froyo Games (FROYO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

--
----

668.27M
668.27M 668.27M

Froyo Games (FROYO) কী?

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

Froyo Games (FROYO) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Froyo Games (FROYO) এর টোকেনোমিক্স

Froyo Games (FROYO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FROYOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Froyo Games (FROYO) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

