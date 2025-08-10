Frostic প্রাইস (FROST)
Frostic(FROST) বর্তমানে 0.00403176USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.02MUSD। FROST থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FROST থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROST এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Frostic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00030994 ছিল।
গত 30 দিনে, Frostic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016273695 ছিল।
গত 60 দিনে, Frostic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007351434 ছিল।
গত 90 দিনে, Frostic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000094186289573111 ছিল।
Frostic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.04%
+8.33%
+25.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding.
Frostic (FROST) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FROSTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
