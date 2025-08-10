FROQ প্রাইস (FROQ)
FROQ(FROQ) বর্তমানে 0.084728USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 63.56KUSD। FROQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FROQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FROQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00401892 ছিল।
গত 30 দিনে, FROQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0060331419 ছিল।
গত 60 দিনে, FROQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009341346 ছিল।
গত 90 দিনে, FROQ থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.08531465043271402 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00401892
|+4.98%
|30 দিন
|$ +0.0060331419
|+7.12%
|60 দিন
|$ -0.0009341346
|-1.10%
|90 দিন
|$ -0.08531465043271402
|-50.17%
FROQ এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
+4.98%
-0.87%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
FROQ (FROQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FROQটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FROQ থেকে VND
₫2,229.61732
|1 FROQ থেকে AUD
A$0.12963384
|1 FROQ থেকে GBP
￡0.06269872
|1 FROQ থেকে EUR
€0.0720188
|1 FROQ থেকে USD
$0.084728
|1 FROQ থেকে MYR
RM0.35924672
|1 FROQ থেকে TRY
₺3.44588776
|1 FROQ থেকে JPY
¥12.455016
|1 FROQ থেকে ARS
ARS$112.222236
|1 FROQ থেকে RUB
₽6.77739272
|1 FROQ থেকে INR
₹7.43234016
|1 FROQ থেকে IDR
Rp1,366.58045384
|1 FROQ থেকে KRW
₩117.67702464
|1 FROQ থেকে PHP
₱4.808314
|1 FROQ থেকে EGP
￡E.4.11269712
|1 FROQ থেকে BRL
R$0.46007304
|1 FROQ থেকে CAD
C$0.11607736
|1 FROQ থেকে BDT
৳10.28089552
|1 FROQ থেকে NGN
₦129.75161192
|1 FROQ থেকে UAH
₴3.50011368
|1 FROQ থেকে VES
Bs10.845184
|1 FROQ থেকে CLP
$81.847248
|1 FROQ থেকে PKR
Rs24.00852608
|1 FROQ থেকে KZT
₸45.72431248
|1 FROQ থেকে THB
฿2.73840896
|1 FROQ থেকে TWD
NT$2.5333672
|1 FROQ থেকে AED
د.إ0.31095176
|1 FROQ থেকে CHF
Fr0.0677824
|1 FROQ থেকে HKD
HK$0.66426752
|1 FROQ থেকে MAD
.د.م0.76594112
|1 FROQ থেকে MXN
$1.57339896
|1 FROQ থেকে PLN
zł0.30840992
|1 FROQ থেকে RON
лв0.3685668
|1 FROQ থেকে SEK
kr0.81084696
|1 FROQ থেকে BGN
лв0.14149576
|1 FROQ থেকে HUF
Ft28.74990496
|1 FROQ থেকে CZK
Kč1.77759344
|1 FROQ থেকে KWD
د.ك0.02584204
|1 FROQ থেকে ILS
₪0.29061704