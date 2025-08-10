Frogo The Lord প্রাইস (FROGO)
Frogo The Lord(FROGO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.04KUSD। FROGO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FROGO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROGO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Frogo The Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Frogo The Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Frogo The Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Frogo The Lord থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+6.75%
|60 দিন
|$ 0
|-5.62%
|90 দিন
|$ 0
|--
Frogo The Lord এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.
