Frogie প্রাইস (FROGIE)
Frogie(FROGIE) বর্তমানে 0.0000201USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.78KUSD। FROGIE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FROGIE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROGIE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Frogie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Frogie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000031695 ছিল।
গত 60 দিনে, Frogie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006992 ছিল।
গত 90 দিনে, Frogie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000673923873935348 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.11%
|30 দিন
|$ +0.0000031695
|+15.77%
|60 দিন
|$ +0.0000006992
|+3.48%
|90 দিন
|$ -0.000000673923873935348
|-3.24%
Frogie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.11%
+6.80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!
