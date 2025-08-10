TAD সম্পর্কে আরও

Froggy Friends লোগো

Froggy Friends প্রাইস (TAD)

তালিকাভুক্ত নয়

Froggy Friends (TAD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$13.43
$13.43$13.43
+4.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Froggy Friends (TAD) এর প্রাইস

Froggy Friends(TAD) বর্তমানে 13.43USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 134.25KUSD। TAD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Froggy Friends এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.62%
Froggy Friends এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.00K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ TAD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TAD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Froggy Friends (TAD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Froggy Friends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.592522 ছিল।
গত 30 দিনে, Froggy Friends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.2789677040 ছিল।
গত 60 দিনে, Froggy Friends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.8275863760 ছিল।
গত 90 দিনে, Froggy Friends থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.343016642279674 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.592522+4.62%
30 দিন$ +5.2789677040+39.31%
60 দিন$ +6.8275863760+50.84%
90 দিন$ +5.343016642279674+66.07%

Froggy Friends (TAD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Froggy Friends এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 12.82
$ 12.82$ 12.82

$ 13.72
$ 13.72$ 13.72

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

-0.69%

+4.62%

+23.61%

Froggy Friends (TAD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 134.25K
$ 134.25K$ 134.25K

--
----

10.00K
10.00K 10.00K

Froggy Friends (TAD) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Froggy Friends (TAD) এর টোকেনোমিক্স

Froggy Friends (TAD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TADটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে।

TAD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 TAD থেকে VND
353,410.45
1 TAD থেকে AUD
A$20.5479
1 TAD থেকে GBP
9.9382
1 TAD থেকে EUR
11.4155
1 TAD থেকে USD
$13.43
1 TAD থেকে MYR
RM56.9432
1 TAD থেকে TRY
546.1981
1 TAD থেকে JPY
¥1,974.21
1 TAD থেকে ARS
ARS$17,788.035
1 TAD থেকে RUB
1,074.2657
1 TAD থেকে INR
1,178.0796
1 TAD থেকে IDR
Rp216,612.8729
1 TAD থেকে KRW
18,652.6584
1 TAD থেকে PHP
762.1525
1 TAD থেকে EGP
￡E.651.8922
1 TAD থেকে BRL
R$72.9249
1 TAD থেকে CAD
C$18.3991
1 TAD থেকে BDT
1,629.5962
1 TAD থেকে NGN
20,566.5677
1 TAD থেকে UAH
554.7933
1 TAD থেকে VES
Bs1,719.04
1 TAD থেকে CLP
$12,973.38
1 TAD থেকে PKR
Rs3,805.5248
1 TAD থেকে KZT
7,247.6338
1 TAD থেকে THB
฿434.0576
1 TAD থেকে TWD
NT$401.557
1 TAD থেকে AED
د.إ49.2881
1 TAD থেকে CHF
Fr10.744
1 TAD থেকে HKD
HK$105.2912
1 TAD থেকে MAD
.د.م121.4072
1 TAD থেকে MXN
$249.3951
1 TAD থেকে PLN
48.8852
1 TAD থেকে RON
лв58.4205
1 TAD থেকে SEK
kr128.5251
1 TAD থেকে BGN
лв22.4281
1 TAD থেকে HUF
Ft4,557.0676
1 TAD থেকে CZK
281.7614
1 TAD থেকে KWD
د.ك4.09615
1 TAD থেকে ILS
46.0649