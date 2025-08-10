FrogeX প্রাইস (FROGEX)
FrogeX(FROGEX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। FROGEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FROGEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FROGEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FrogeX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FrogeX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FrogeX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FrogeX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.79%
|30 দিন
|$ 0
|+50.72%
|60 দিন
|$ 0
|+49.94%
|90 দিন
|$ 0
|--
FrogeX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.26%
+1.79%
+11.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
FrogeX (FROGEX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FROGEXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
