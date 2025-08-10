Fringe Finance প্রাইস (FRIN)
Fringe Finance(FRIN) বর্তমানে 0.00018825USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 190.24KUSD। FRIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FRIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FRIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fringe Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fringe Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000929670 ছিল।
গত 60 দিনে, Fringe Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000284691 ছিল।
গত 90 দিনে, Fringe Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000752479476169567 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.15%
|30 দিন
|$ +0.0000929670
|+49.38%
|60 দিন
|$ -0.0000284691
|-15.12%
|90 দিন
|$ -0.0000752479476169567
|-28.55%
Fringe Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
-2.15%
-12.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.
