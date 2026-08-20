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Freedom of Money-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00414498 USD। FREEDOM OF MONEY-এর মার্কেট ক্যাপ 4,144,983 USD। FREEDOM OF MONEY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Freedom of Money-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00414498 USD। FREEDOM OF MONEY-এর মার্কেট ক্যাপ 4,144,983 USD। FREEDOM OF MONEY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Freedom of Money প্রাইস (FREEDOM OF MONEY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FREEDOM OF MONEY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00414537
$0.00414537$0.00414537
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:29:40 (UTC+8)

Freedom of Money-এর আজকের প্রাইস

আজ Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00414498, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FREEDOM OF MONEY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FREEDOM OF MONEY-এর জন্য $ 0.00414498

Freedom of Money বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,144,983 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B FREEDOM OF MONEY। গত 24 ঘণ্টায়, FREEDOM OF MONEY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00389246 (নিম্ন) এবং $ 0.00438874 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02165553 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00291554

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FREEDOM OF MONEY গত ঘণ্টায় +1.47% এবং গত 7 দিনে -6.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 545.49K-তে পৌঁছেছে।

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 545.49K
$ 545.49K$ 545.49K

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Freedom of Money এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.14M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 545.49K। FREEDOM OF MONEY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.14M

Freedom of Money-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00389246
$ 0.00389246$ 0.00389246
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00438874
$ 0.00438874$ 0.00438874
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00389246
$ 0.00389246$ 0.00389246

$ 0.00438874
$ 0.00438874$ 0.00438874

$ 0.02165553
$ 0.02165553$ 0.02165553

$ 0.00291554
$ 0.00291554$ 0.00291554

+1.47%

+3.99%

-6.75%

-6.75%

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Freedom of Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00015912 ছিল।
গত 30 দিনে, Freedom of Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006207878 ছিল।
গত 60 দিনে, Freedom of Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016323229 ছিল।
গত 90 দিনে, Freedom of Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000028555197825 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00015912+3.99%
30 দিন$ -0.0006207878-14.97%
60 দিন$ -0.0016323229-39.38%
90 দিন$ +0.000000028555197825+0.00%

Freedom of Money এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FREEDOM OF MONEY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Freedom of Money এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Freedom of Money এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FREEDOM OF MONEY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Freedom of Money প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

Freedom of Money সম্পর্কে

আজ Freedom of Money-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Freedom of Money Tk0.5096640280987720920000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 3.99%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

FREEDOM OF MONEY-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Freedom of Money-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Freedom of Money-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

FREEDOM OF MONEY আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.4786143341616476840000 থেকে Tk0.5396365981689187960000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

FREEDOM OF MONEY-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Freedom of Money-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) অ্যাসেট হিসেবে, FREEDOM OF MONEY-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Freedom of Money সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:29:40 (UTC+8)

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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