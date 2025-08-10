FREE Shayne Coplan প্রাইস (EAGLE)
FREE Shayne Coplan(EAGLE) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 63.57KUSD। EAGLE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EAGLE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EAGLE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FREE Shayne Coplan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FREE Shayne Coplan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, FREE Shayne Coplan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, FREE Shayne Coplan থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.39%
|30 দিন
|$ 0
|-13.54%
|60 দিন
|$ 0
|-31.20%
|90 দিন
|$ 0
|--
FREE Shayne Coplan এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+4.39%
+8.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday. Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said. On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?” Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls. “It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.” Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.
FREE Shayne Coplan (EAGLE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EAGLEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
