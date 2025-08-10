Freakoff প্রাইস (FREAK)
Freakoff(FREAK) বর্তমানে 0.00001709USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.09KUSD। FREAK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FREAK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FREAK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Freakoff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Freakoff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000071310 ছিল।
গত 60 দিনে, Freakoff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000048671 ছিল।
গত 90 দিনে, Freakoff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Freakoff এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-3.23%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.
Freakoff (FREAK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FREAKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FREAK থেকে VND
₫0.44972335
|1 FREAK থেকে AUD
A$0.0000261477
|1 FREAK থেকে GBP
￡0.0000126466
|1 FREAK থেকে EUR
€0.0000145265
|1 FREAK থেকে USD
$0.00001709
|1 FREAK থেকে MYR
RM0.0000724616
|1 FREAK থেকে TRY
₺0.0006950503
|1 FREAK থেকে JPY
¥0.00251223
|1 FREAK থেকে ARS
ARS$0.022635705
|1 FREAK থেকে RUB
₽0.0013670291
|1 FREAK থেকে INR
₹0.0014991348
|1 FREAK থেকে IDR
Rp0.2756451227
|1 FREAK থেকে KRW
₩0.0237359592
|1 FREAK থেকে PHP
₱0.0009698575
|1 FREAK থেকে EGP
￡E.0.0008295486
|1 FREAK থেকে BRL
R$0.0000927987
|1 FREAK থেকে CAD
C$0.0000234133
|1 FREAK থেকে BDT
৳0.0020737006
|1 FREAK থেকে NGN
₦0.0261714551
|1 FREAK থেকে UAH
₴0.0007059879
|1 FREAK থেকে VES
Bs0.00218752
|1 FREAK থেকে CLP
$0.01650894
|1 FREAK থেকে PKR
Rs0.0048426224
|1 FREAK থেকে KZT
₸0.0092227894
|1 FREAK থেকে THB
฿0.0005523488
|1 FREAK থেকে TWD
NT$0.000510991
|1 FREAK থেকে AED
د.إ0.0000627203
|1 FREAK থেকে CHF
Fr0.000013672
|1 FREAK থেকে HKD
HK$0.0001339856
|1 FREAK থেকে MAD
.د.م0.0001544936
|1 FREAK থেকে MXN
$0.0003173613
|1 FREAK থেকে PLN
zł0.0000622076
|1 FREAK থেকে RON
лв0.0000743415
|1 FREAK থেকে SEK
kr0.0001635513
|1 FREAK থেকে BGN
лв0.0000285403
|1 FREAK থেকে HUF
Ft0.0057989788
|1 FREAK থেকে CZK
Kč0.0003585482
|1 FREAK থেকে KWD
د.ك0.00000521245
|1 FREAK থেকে ILS
₪0.0000586187