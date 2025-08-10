Frax Price Index Share প্রাইস (FPIS)
Frax Price Index Share(FPIS) বর্তমানে 0.612907USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.58MUSD। FPIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FPIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FPIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Frax Price Index Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014791847571466 ছিল।
গত 30 দিনে, Frax Price Index Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3847822178 ছিল।
গত 60 দিনে, Frax Price Index Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1776208163 ছিল।
গত 90 দিনে, Frax Price Index Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1244097252745363 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0014791847571466
|-0.24%
|30 দিন
|$ +0.3847822178
|+62.78%
|60 দিন
|$ +0.1776208163
|+28.98%
|90 দিন
|$ +0.1244097252745363
|+25.47%
Frax Price Index Share এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.07%
-0.24%
+18.60%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.
Frax Price Index Share (FPIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FPISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
