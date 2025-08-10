FPI Bank প্রাইস (FPIBANK)
FPI Bank(FPIBANK) বর্তমানে 0.00219729USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.43MUSD। FPIBANK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FPIBANK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FPIBANK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FPI Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FPI Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006257657 ছিল।
গত 60 দিনে, FPI Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011470453 ছিল।
গত 90 দিনে, FPI Bank থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00408107614775622 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.30%
|30 দিন
|$ -0.0006257657
|-28.47%
|60 দিন
|$ -0.0011470453
|-52.20%
|90 দিন
|$ -0.00408107614775622
|-65.00%
FPI Bank এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.26%
-2.30%
+4.98%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.
FPI Bank (FPIBANK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FPIBANKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
