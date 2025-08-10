FTD সম্পর্কে আরও

Forty Two DAO Token প্রাইস (FTD)

Forty Two DAO Token (FTD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03784694
$0.03784694$0.03784694
-11.10%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Forty Two DAO Token (FTD) এর প্রাইস

Forty Two DAO Token(FTD) বর্তমানে 0.03784694USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 605.85KUSD। FTD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Forty Two DAO Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-11.11%
Forty Two DAO Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
16.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FTD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FTD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Forty Two DAO Token (FTD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00473309983225201 ছিল।
গত 30 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0171389792 ছিল।
গত 60 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0269432138 ছিল।
গত 90 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.17968286798927504 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00473309983225201-11.11%
30 দিন$ -0.0171389792-45.28%
60 দিন$ -0.0269432138-71.18%
90 দিন$ -0.17968286798927504-82.60%

Forty Two DAO Token (FTD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Forty Two DAO Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.03753412
$ 0.03753412$ 0.03753412

$ 0.051922
$ 0.051922$ 0.051922

$ 5.33
$ 5.33$ 5.33

+0.82%

-11.11%

-18.24%

Forty Two DAO Token (FTD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 605.85K
$ 605.85K$ 605.85K

--
----

16.10M
16.10M 16.10M

Forty Two DAO Token (FTD) কী?

42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Forty Two DAO Token (FTD) এর টোকেনোমিক্স

Forty Two DAO Token (FTD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FTDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FTD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FTD থেকে VND
995.9422261
1 FTD থেকে AUD
A$0.0579058182
1 FTD থেকে GBP
0.0280067356
1 FTD থেকে EUR
0.032169899
1 FTD থেকে USD
$0.03784694
1 FTD থেকে MYR
RM0.1604710256
1 FTD থেকে TRY
1.5392350498
1 FTD থেকে JPY
¥5.56350018
1 FTD থেকে ARS
ARS$50.12827203
1 FTD থেকে RUB
3.0273767306
1 FTD থেকে INR
3.3199335768
1 FTD থেকে IDR
Rp610.4344306682
1 FTD থেকে KRW
52.5648580272
1 FTD থেকে PHP
2.147813845
1 FTD থেকে EGP
￡E.1.8370904676
1 FTD থেকে BRL
R$0.2055088842
1 FTD থেকে CAD
C$0.0518503078
1 FTD থেকে BDT
4.5923476996
1 FTD থেকে NGN
57.9584254466
1 FTD থেকে UAH
1.5634570914
1 FTD থেকে VES
Bs4.84440832
1 FTD থেকে CLP
$36.56014404
1 FTD থেকে PKR
Rs10.7243089184
1 FTD থেকে KZT
20.4244796404
1 FTD থেকে THB
฿1.2232131008
1 FTD থেকে TWD
NT$1.131623506
1 FTD থেকে AED
د.إ0.1388982698
1 FTD থেকে CHF
Fr0.030277552
1 FTD থেকে HKD
HK$0.2967200096
1 FTD থেকে MAD
.د.م0.3421363376
1 FTD থেকে MXN
$0.7028176758
1 FTD থেকে PLN
0.1377628616
1 FTD থেকে RON
лв0.164634189
1 FTD থেকে SEK
kr0.3621952158
1 FTD থেকে BGN
лв0.0632043898
1 FTD থেকে HUF
Ft12.8422236808
1 FTD থেকে CZK
0.7940288012
1 FTD থেকে KWD
د.ك0.0115433167
1 FTD থেকে ILS
0.1298150042