Forty Two DAO Token প্রাইস (FTD)
Forty Two DAO Token(FTD) বর্তমানে 0.03784694USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 605.85KUSD। FTD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FTD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FTD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00473309983225201 ছিল।
গত 30 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0171389792 ছিল।
গত 60 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0269432138 ছিল।
গত 90 দিনে, Forty Two DAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.17968286798927504 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00473309983225201
|-11.11%
|30 দিন
|$ -0.0171389792
|-45.28%
|60 দিন
|$ -0.0269432138
|-71.18%
|90 দিন
|$ -0.17968286798927504
|-82.60%
Forty Two DAO Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.82%
-11.11%
-18.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol.
