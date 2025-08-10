Forkast প্রাইস (CGX)
Forkast(CGX) বর্তমানে 0.00118851USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 207.97KUSD। CGX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CGX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CGX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Forkast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Forkast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001673733 ছিল।
গত 60 দিনে, Forkast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001391097 ছিল।
গত 90 দিনে, Forkast থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000370957496057512 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.79%
|30 দিন
|$ +0.0001673733
|+14.08%
|60 দিন
|$ -0.0001391097
|-11.70%
|90 দিন
|$ -0.0000370957496057512
|-3.02%
Forkast এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+1.79%
+7.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.
Forkast (CGX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CGXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
