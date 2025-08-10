Football Coin প্রাইস (XFC)
Football Coin(XFC) বর্তমানে 0.00856321USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। XFC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XFC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XFC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Football Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Football Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000245892 ছিল।
গত 60 দিনে, Football Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000644364 ছিল।
গত 90 দিনে, Football Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000305469764940026 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.22%
|30 দিন
|$ -0.0000245892
|-0.28%
|60 দিন
|$ +0.0000644364
|+0.75%
|90 দিন
|$ +0.000305469764940026
|+3.70%
Football Coin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+0.22%
+0.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin’s blockchain technology and features it’s own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players’ positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win!
Football Coin (XFC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XFCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
