Football Capital Markets প্রাইস (FCM)
আজ Football Capital Markets (FCM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FCM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FCM-এর জন্য $ 0।
Football Capital Markets বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 71,560 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 506.57M FCM। গত 24 ঘণ্টায়, FCM এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00704927 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FCM গত ঘণ্টায় -1.37% এবং গত 7 দিনে -16.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.09K-তে পৌঁছেছে।
Football Capital Markets এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 71.56K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.09K। FCM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 506.57M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 986570896.461081। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 139.37K।
-1.37%
-5.59%
-16.30%
-16.30%
আজকে, Football Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Football Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Football Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Football Capital Markets থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-5.59%
|30 দিন
|$ 0
|-49.32%
|60 দিন
|$ 0
|-81.75%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Football Capital Markets এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Football Capital Markets-এর বর্তমান দাম কত?
Football Capital Markets Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -5.59% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Football Capital Markets-এর ATH হল Tk0.8667736257728218580000, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের FCM-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk8798970.76722882400000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #5699 র্যাঙ্কে রাখে।
Football Capital Markets-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা FCM-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 506570896.461081 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
Football Capital Markets কোন শ্রেণীভুক্ত?
Football Capital Markets Sports,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে FCM-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে FCM নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।