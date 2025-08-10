FomosFi প্রাইস (FOMOS)
FomosFi(FOMOS) বর্তমানে 0.00547569USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। FOMOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FOMOS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FOMOS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, FomosFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, FomosFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008921010 ছিল।
গত 60 দিনে, FomosFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009354460 ছিল।
গত 90 দিনে, FomosFi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007998875735404225 ছিল।
FomosFi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
-1.12%
+7.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.
FomosFi (FOMOS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FOMOSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
