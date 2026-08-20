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Fluid Wrapped Staked ETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,736.46 USD। FWSTETH-এর মার্কেট ক্যাপ 41,433,801 USD। FWSTETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fluid Wrapped Staked ETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 2,736.46 USD। FWSTETH-এর মার্কেট ক্যাপ 41,433,801 USD। FWSTETH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FWSTETH সম্পর্কে আরও

FWSTETH প্রাইসের তথ্য

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FWSTETH প্রাইস পূর্বাভাস

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Fluid Wrapped Staked ETH লোগো

Fluid Wrapped Staked ETH প্রাইস (FWSTETH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FWSTETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$2,738.43
$2,738.43$2,738.43
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:20:49 (UTC+8)

Fluid Wrapped Staked ETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,736.46, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FWSTETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FWSTETH-এর জন্য $ 2,736.46

Fluid Wrapped Staked ETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 41,433,801 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 15.15K FWSTETH। গত 24 ঘণ্টায়, FWSTETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,474.35 (নিম্ন) এবং $ 2,769.59 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,548.45 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,589.51

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FWSTETH গত ঘণ্টায় +0.65% এবং গত 7 দিনে +21.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 98.53-তে পৌঁছেছে।

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 41.43M
$ 41.43M$ 41.43M

$ 98.53
$ 98.53$ 98.53

$ 41.43M
$ 41.43M$ 41.43M

15.15K
15.15K 15.15K

15,145.0
15,145.0 15,145.0

Fluid Wrapped Staked ETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 41.43M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 98.53। FWSTETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 15.15K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15145.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 41.43M

Fluid Wrapped Staked ETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 2,474.35
$ 2,474.35$ 2,474.35
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 2,769.59
$ 2,769.59$ 2,769.59
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 2,474.35
$ 2,474.35$ 2,474.35

$ 2,769.59
$ 2,769.59$ 2,769.59

$ 4,548.45
$ 4,548.45$ 4,548.45

$ 1,589.51
$ 1,589.51$ 1,589.51

+0.65%

0.00%

+21.35%

+21.35%

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Fluid Wrapped Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fluid Wrapped Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +494.7790589540 ছিল।
গত 60 দিনে, Fluid Wrapped Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Fluid Wrapped Staked ETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037396077337 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0.00.00%
30 দিন$ +494.7790589540+18.08%
60 দিন$ 0.00000000000.00%
90 দিন$ -0.0037396077337-0.00%

Fluid Wrapped Staked ETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FWSTETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fluid Wrapped Staked ETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Fluid Wrapped Staked ETH এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FWSTETH এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Fluid Wrapped Staked ETH প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemFluid EcosystemLiquid Staked ETH

Fluid Wrapped Staked ETH সম্পর্কে

Fluid Wrapped Staked ETH-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Fluid Wrapped Staked ETH-এর মূল্য Tk336473.3307111652840000, গত ২৪ ঘন্টায় 0.0% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

FWSTETH-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি FWSTETH-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Fluid Wrapped Staked ETH তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

FWSTETH-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 15145.0 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Fluid Wrapped Staked ETH-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Fluid Wrapped Staked ETH-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

FWSTETH কীভাবে Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Fluid Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Wrapped-Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Liquid Staked ETH,Fluid Ecosystem সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, FWSTETH-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fluid Wrapped Staked ETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:20:49 (UTC+8)

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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