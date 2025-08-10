flexUSD প্রাইস (FLEXUSD)
flexUSD(FLEXUSD) বর্তমানে 0.103181USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.16MUSD। FLEXUSD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FLEXUSD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLEXUSD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, flexUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, flexUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041646121 ছিল।
গত 60 দিনে, flexUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0266442026 ছিল।
গত 90 দিনে, flexUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
flexUSD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.55%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
flexUSD (FLEXUSD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLEXUSDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 FLEXUSD থেকে VND
₫2,715.208015
|1 FLEXUSD থেকে AUD
A$0.15786693
|1 FLEXUSD থেকে GBP
￡0.07635394
|1 FLEXUSD থেকে EUR
€0.08770385
|1 FLEXUSD থেকে USD
$0.103181
|1 FLEXUSD থেকে MYR
RM0.43748744
|1 FLEXUSD থেকে TRY
₺4.19637127
|1 FLEXUSD থেকে JPY
¥15.167607
|1 FLEXUSD থেকে ARS
ARS$136.6632345
|1 FLEXUSD থেকে RUB
₽8.25344819
|1 FLEXUSD থেকে INR
₹9.05103732
|1 FLEXUSD থেকে IDR
Rp1,664.20944443
|1 FLEXUSD থেকে KRW
₩143.30602728
|1 FLEXUSD থেকে PHP
₱5.85552175
|1 FLEXUSD থেকে EGP
￡E.5.00840574
|1 FLEXUSD থেকে BRL
R$0.56027283
|1 FLEXUSD থেকে CAD
C$0.14135797
|1 FLEXUSD থেকে BDT
৳12.51998254
|1 FLEXUSD থেকে NGN
₦158.01035159
|1 FLEXUSD থেকে UAH
₴4.26240711
|1 FLEXUSD থেকে VES
Bs13.207168
|1 FLEXUSD থেকে CLP
$99.672846
|1 FLEXUSD থেকে PKR
Rs29.23736816
|1 FLEXUSD থেকে KZT
₸55.68265846
|1 FLEXUSD থেকে THB
฿3.33480992
|1 FLEXUSD থেকে TWD
NT$3.0851119
|1 FLEXUSD থেকে AED
د.إ0.37867427
|1 FLEXUSD থেকে CHF
Fr0.0825448
|1 FLEXUSD থেকে HKD
HK$0.80893904
|1 FLEXUSD থেকে MAD
.د.م0.93275624
|1 FLEXUSD থেকে MXN
$1.91607117
|1 FLEXUSD থেকে PLN
zł0.37557884
|1 FLEXUSD থেকে RON
лв0.44883735
|1 FLEXUSD থেকে SEK
kr0.98744217
|1 FLEXUSD থেকে BGN
лв0.17231227
|1 FLEXUSD থেকে HUF
Ft35.01137692
|1 FLEXUSD থেকে CZK
Kč2.16473738
|1 FLEXUSD থেকে KWD
د.ك0.031470205
|1 FLEXUSD থেকে ILS
₪0.35391083