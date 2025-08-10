Flat Money প্রাইস (UNIT)
Flat Money(UNIT) বর্তমানে 4,630.36USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। UNIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ UNIT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UNIT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Flat Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +14.01 ছিল।
গত 30 দিনে, Flat Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +96.1860052440 ছিল।
গত 60 দিনে, Flat Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +212.2834845600 ছিল।
গত 90 দিনে, Flat Money থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +307.978604539723 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +14.01
|+0.30%
|30 দিন
|$ +96.1860052440
|+2.08%
|60 দিন
|$ +212.2834845600
|+4.58%
|90 দিন
|$ +307.978604539723
|+7.13%
Flat Money এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
+0.30%
+0.05%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.
Flat Money (UNIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UNITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 UNIT থেকে VND
₫121,847,923.4
|1 UNIT থেকে AUD
A$7,084.4508
|1 UNIT থেকে GBP
￡3,426.4664
|1 UNIT থেকে EUR
€3,935.806
|1 UNIT থেকে USD
$4,630.36
|1 UNIT থেকে MYR
RM19,632.7264
|1 UNIT থেকে TRY
₺188,872.3844
|1 UNIT থেকে JPY
¥680,662.92
|1 UNIT থেকে ARS
ARS$6,132,911.82
|1 UNIT থেকে RUB
₽369,178.6028
|1 UNIT থেকে INR
₹406,175.1792
|1 UNIT থেকে IDR
Rp74,683,215.3508
|1 UNIT থেকে KRW
₩6,431,014.3968
|1 UNIT থেকে PHP
₱262,772.93
|1 UNIT থেকে EGP
￡E.223,044.4412
|1 UNIT থেকে BRL
R$25,142.8548
|1 UNIT থেকে CAD
C$6,343.5932
|1 UNIT থেকে BDT
৳561,847.8824
|1 UNIT থেকে NGN
₦7,090,887.0004
|1 UNIT থেকে UAH
₴191,280.1716
|1 UNIT থেকে VES
Bs592,686.08
|1 UNIT থেকে CLP
$4,486,818.84
|1 UNIT থেকে PKR
Rs1,312,058.8096
|1 UNIT থেকে KZT
₸2,498,820.0776
|1 UNIT থেকে THB
฿148,495.6452
|1 UNIT থেকে TWD
NT$138,447.764
|1 UNIT থেকে AED
د.إ16,993.4212
|1 UNIT থেকে CHF
Fr3,704.288
|1 UNIT থেকে HKD
HK$36,302.0224
|1 UNIT থেকে MAD
.د.م41,858.4544
|1 UNIT থেকে MXN
$85,985.7852
|1 UNIT থেকে PLN
zł16,854.5104
|1 UNIT থেকে RON
лв20,142.066
|1 UNIT থেকে SEK
kr44,312.5452
|1 UNIT থেকে BGN
лв7,732.7012
|1 UNIT থেকে HUF
Ft1,571,173.7552
|1 UNIT থেকে CZK
Kč97,144.9528
|1 UNIT থেকে KWD
د.ك1,402.99908
|1 UNIT থেকে ILS
₪15,882.1348