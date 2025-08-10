FLRETH সম্পর্কে আরও

Flare Staked Ether লোগো

Flare Staked Ether প্রাইস (FLRETH)

Flare Staked Ether (FLRETH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,368.38
$4,368.38$4,368.38
+5.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Flare Staked Ether (FLRETH) এর প্রাইস

Flare Staked Ether(FLRETH) বর্তমানে 4,368.38USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.82MUSD। FLRETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Flare Staked Ether এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.08%
Flare Staked Ether এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.48K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FLRETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLRETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Flare Staked Ether (FLRETH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +211.04 ছিল।
গত 30 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,227.1849064740 ছিল।
গত 60 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,409.5940396200 ছিল।
গত 90 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,811.1995196127967 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +211.04+5.08%
30 দিন$ +2,227.1849064740+50.98%
60 দিন$ +2,409.5940396200+55.16%
90 দিন$ +1,811.1995196127967+70.83%

Flare Staked Ether (FLRETH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Flare Staked Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,105.36
$ 4,105.36$ 4,105.36

$ 4,396.46
$ 4,396.46$ 4,396.46

$ 4,396.46
$ 4,396.46$ 4,396.46

-0.40%

+5.08%

+24.59%

Flare Staked Ether (FLRETH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

--
----

2.48K
2.48K 2.48K

Flare Staked Ether (FLRETH) কী?

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Flare Staked Ether (FLRETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLRETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FLRETH থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FLRETH থেকে VND
114,953,919.7
1 FLRETH থেকে AUD
A$6,683.6214
1 FLRETH থেকে GBP
3,232.6012
1 FLRETH থেকে EUR
3,713.123
1 FLRETH থেকে USD
$4,368.38
1 FLRETH থেকে MYR
RM18,521.9312
1 FLRETH থেকে TRY
177,662.0146
1 FLRETH থেকে JPY
¥642,151.86
1 FLRETH থেকে ARS
ARS$5,785,919.31
1 FLRETH থেকে RUB
349,426.7162
1 FLRETH থেকে INR
383,194.2936
1 FLRETH থেকে IDR
Rp70,457,732.0714
1 FLRETH থেকে KRW
6,067,155.6144
1 FLRETH থেকে PHP
247,905.565
1 FLRETH থেকে EGP
￡E.212,041.1652
1 FLRETH থেকে BRL
R$23,720.3034
1 FLRETH থেকে CAD
C$5,984.6806
1 FLRETH থেকে BDT
530,059.2292
1 FLRETH থেকে NGN
6,689,693.4482
1 FLRETH থেকে UAH
180,457.7778
1 FLRETH থেকে VES
Bs559,152.64
1 FLRETH থেকে CLP
$4,219,855.08
1 FLRETH থেকে PKR
Rs1,237,824.1568
1 FLRETH থেকে KZT
2,357,439.9508
1 FLRETH থেকে THB
฿141,186.0416
1 FLRETH থেকে TWD
NT$130,614.562
1 FLRETH থেকে AED
د.إ16,031.9546
1 FLRETH থেকে CHF
Fr3,494.704
1 FLRETH থেকে HKD
HK$34,248.0992
1 FLRETH থেকে MAD
.د.م39,490.1552
1 FLRETH থেকে MXN
$81,120.8166
1 FLRETH থেকে PLN
15,900.9032
1 FLRETH থেকে RON
лв19,002.453
1 FLRETH থেকে SEK
kr41,805.3966
1 FLRETH থেকে BGN
лв7,295.1946
1 FLRETH থেকে HUF
Ft1,482,278.7016
1 FLRETH থেকে CZK
91,648.6124
1 FLRETH থেকে KWD
د.ك1,332.3559
1 FLRETH থেকে ILS
14,983.5434