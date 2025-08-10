Flare Staked Ether প্রাইস (FLRETH)
Flare Staked Ether(FLRETH) বর্তমানে 4,368.38USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.82MUSD। FLRETH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FLRETH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FLRETH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +211.04 ছিল।
গত 30 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,227.1849064740 ছিল।
গত 60 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,409.5940396200 ছিল।
গত 90 দিনে, Flare Staked Ether থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,811.1995196127967 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +211.04
|+5.08%
|30 দিন
|$ +2,227.1849064740
|+50.98%
|60 দিন
|$ +2,409.5940396200
|+55.16%
|90 দিন
|$ +1,811.1995196127967
|+70.83%
Flare Staked Ether এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.40%
+5.08%
+24.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.
Flare Staked Ether (FLRETH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLRETHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
