FlappyMoonbird প্রাইস ($FMB)
FlappyMoonbird($FMB) বর্তমানে 0.001547USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। $FMB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, FlappyMoonbird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018485 ছিল।
গত 30 দিনে, FlappyMoonbird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011763066 ছিল।
গত 60 দিনে, FlappyMoonbird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012377973 ছিল।
গত 90 দিনে, FlappyMoonbird থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002395144063762405 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00018485
|+13.57%
|30 দিন
|$ -0.0011763066
|-76.03%
|60 দিন
|$ -0.0012377973
|-80.01%
|90 দিন
|$ -0.002395144063762405
|-60.75%
FlappyMoonbird এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+13.57%
-63.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FlappyMoonbird is a Web3 game metaverse with a bird-themed PVP focus. Currently, we’ve announced three games: FlappyMoonbird, Racing Bird, and AI Birdnopoly with AI gameplay and demo released. Players can play casual games for free to earn mystery boxes, $FMB tokens and other prizes. In the Racing Bird, players can compete individually or team up with friends in private rooms, and breed their own NFT birds. Once upgraded to the highest level, these birds can even become bankers in the game and receive generous rewards. Additionally, players can participate in bird racing competitions to win additional prize pools.
FlappyMoonbird ($FMB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $FMBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
